Polizia locale esclusa dal benefit statale per i parenti delle Divise morte di Covid. A Genova uno dei 35 deceduti in Italia

Al di là della riforma, che non piace ai lavoratori dei corpi comunali, dallo Stato un altro schiaffo a una categoria che si è fatta carico di interventi e controlli, dalla distribuzione dei buoni pasto alle verifiche dei green pass e dell’uso delle mascherine. Il bonus di 25 mila euro andrà solo alle famiglie di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco

Vengono chiamati direttamente dallo Stato a partecipare ai controlli e inseriti nei dispositivi decisi dal comitato per l’Ordine e la Sicurezza in Prefettura. Ma non hanno diritto a nulla, né alle tutele generalmente assicurate alle altre divise, che la legge di riforma non migliora, né al “bonus covid” di 25 mila euro per le famiglie dei deceduti di Covid in servizio.

Un Decreto Ministeriale ha infatti previsto un versamento di 25 mila euro a favore dei famigliari degli Agenti morti di Covid-19. Gli aventi diritto sono Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco.

La Polizia Locale invece è la grande assente, nonostante sia stata in prima linea durante tutta la pandemia riguardo al controllo dei veicoli e degli esercizi commerciali per far rispettare i vari Dpcm, Decreti Legge, Ordinanze Regionali, Ordinanze Sindacali, Ordinanze del Ministero della Sanità, susseguitesi nel tempo. La PL di Genova fa da sola circa la metà di tutti i controlli sul territorio dell’intera città metropolitana.

La categoria vive questa cosa come l’ennesima grande ingiustizia per la categoria e, questa volta, nei confronti delle 31 famiglie di agenti di Polizia Locale deceduti a causa del Covid nell’adempimento del proprio dovere. A Genova uno di loro, scomparso nel novembre 2020: Fabio Fabbri aveva 63 anni e lavorava al Palazzo Civico dopo aver prestato servizio nell’ex reparto Annona e nel centro storico.

