Due incendi nella notte. I Vigili del fuoco mettono in salvo anche un cagnolino e cinque pulcini di oca

La scorsa notte i Vigili del fuoco di Genova sono stati impegnati in due diversi incendi.

Il primo, in via Costa dei Landó a Cogorno, ha visto interessato il tetto di una casa semi indipendente. Il rogo, partito nei pressi della canna fumaria, è stato velocemente messo sotto controllo dalla squadra VF. Nessun ferito. La casa resta agibile.

Il secondo invece ha interessato una baracca, adibita a deposito attrezzi, in via delle Banchelle a Genova. In questo intervento la squadra ha messo in salvo un cagnolino, e cinque pulcini di oca. La baracca è andata completamente distrutta. Il cucciolo è stato portato nella sede VF, in attesa di una visita. Sarà successivamente restituito al padrone.

