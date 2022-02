Crolla ponteggio in via Berghini 25, operaio del cantiere miracolosamente incolume

L’operaio della ditta che opera sulla facciata dell’edificio ha rifiutato le cure. Strada senza altro sbocco chiusa. Numerosi civici, per ora, sono raggiungibili solo a piedi. [STRADA RIAPERTA ALLE 13:15 GRAZIE AL LAVORO DEI VVF]

Sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dal 118, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e la Polizia di Stato

La strada è bloccata per permettere i soccorsi. Miracolosamente incolume un operaio che stava lavorando. Sul posto la Volante di Polizia del Commissariato di San Fruttuoso e la Polizia locale dell’Unità territoriale Valbisagno per gestire il traffico.

Secondo le prime informazioni, l’impalcatura non sembra sia stata scontrata da alcun veicolo. È caduta parte di ponteggio: un ascensore al servizio dell’impalcatura stessa.

Il ferito ha rifiutato le cure e non è andato in ospedale.

La strada, senza altro sbocco, è chiusa ai veicoli. Numerosi civici, per ora, sono raggiungibili solo a piedi.

ULTERIORE AGGIORNAMENTO DAI VVF:

Squadre di Vigili del fuoco sono intervenute per il distacco di un cestello elevatore vincolato ad una impalcatura. Questo, cadendo, ha urtato una vettura in transito, illesa l’occupante. Anche l’operaio a bordo del cestello è rimasto illeso.

