Anziano sulle strisce in corso Sardegna, un’auto passa a velocità sostenuta e lo sfiora. Il video di #Genovaciclabile

È successo ieri alle 10:20 in corso Sardegna quando un uomo anziano attraversava sulle strisce. Un’utilitaria gli ha fatto il pelo, deviando anche la sua corsa in extremis ed evitandolo solo per un soffio. Sembra che la campagna di sanzioni per chi non rispetta le zebre non sia stata ancora totalmente convincente per tutti

Nel video si vede chiaramente che la tragedia è stata sfiorata per un soffio. Il pedone percepisce il passaggio dell’auto che lo sfiora, si gira incredulo, la osserva per qualche secondo.

Alessandra Repetto del gruppo Fb Genovaciclabile ha montato le immagini come spot social per la sicurezza stradale. «Succede ogni giorno e ovunque -scrive -. Se tutti rispettano tutti, arrivano tutti. Vincono tutti. VINCE LA VITA! Abbiamo un grave problema di sicurezza stradale che si può e si deve combattere. Noi non ci giriamo dall’altra parte. Noi non ci abituiamo. Vogliamo strade sicure per tutti gli utenti della strada, a Genova e in Italia come lo sono già in diverse città Europee».

