Taglia la legna nel bosco e si ferisce alla testa, i Vvf lo soccorrono e lo trasportano in ospedale in elicottero

È successo a Campo di Né. Il taglialegna è stato raggiunto una trentina di metri sotto il sentiero

Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 45 anni, che tagliava la legna nel suo bosco a Campo di Né, ha subito un violento trauma alla testa. I Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti, con non poche difficoltà per raggiungere la zona. Giunti sul posto con i mezzi, hanno poi allestito la barella e raggiunto l’uomo che si trovava una trentina di metri sotto il sentiero. A provvedere al trasporto in ospedale è stato l’elicottero VF Drago 70.

