Fruttivendolo abusivo in via Pacinotti. Camion e merce sequestrati e maxi sanzione

23 cassette di frutta e verdura, in quanto beni deperibili, sono state devolute alla comunità di San Benedetto al Porto

Vendeva prodotti ortofrutticoli su un furgone in zona interdetta e senza licenza: scatta il verbale della Polizia Locale.

Sono stati gli agenti della pattuglia Antidegrado del reparto Sicurezza Urbana a individuare l’uomo che vendeva prodotti di ortofrutta a bordo di un autocarro, senza avere la licenza e in una zona di Sampierdarena interdetta alla vendita.

È accaduto ieri, giovedì 17 febbraio. Verso le 18, la pattuglia della Polizia Locale stava transitando in via Pacinotti, quando gli agenti hanno notato un uomo, nell’atto di vendere frutta, verdura e altra merce a bordo di un autocarro telonato, usato alla stregua di bancone. Sul mezzo erano esposti dei cartelli con i prezzi dei prodotti.

L’autocarro era in sosta in zona “Civ”, ossia interdetta alla vendita. Al che, gli agenti si sono avvicinati al mezzo per identificare la persona al di là dell’improvvisato bancone e un altro uomo, anche lui presente all’interno del furgone, di cui si è poi dichiarato esserne l’autista.

Il venditore, cittadino maggiorenne italiano già noto per violazioni alla legge regionale sul commercio, ha detto agli operatori della pattuglia antidegrado che in quel momento era sprovvisto della licenza di vendita: ne aveva solo una copia fotografata sullo smartphone, ma non intestata a lui, bensì a un’altra persona, ossia l’effettivo proprietario dell’autocarro, che però, in quel momento, non era presente. Ad ogni modo, la foto sul cellulare non sarebbe stata sufficiente ai fini del controllo (perché, in tal caso, bisogna esibire il documento originale); per di più, l’area in questione era comunque interdetta alla vendita,anche in caso di regolare possesso della licenza.

Dalle ulteriori verifiche, è emerso che la bilancia digitale posizionata sul veicolo per pesare la merce era priva di libretto ed etichetta di revisione. Il dispositivo, così come altri prodotti presenti sul mezzo, è stato posto sotto sequestro. Tra questi anche 23 cassette di frutta e verdura, le quali, in quanto contenenti beni deperibili, sono stati devoluti all’ente benefico “Comunità San Benedetto al Porto”. Anche l’autocarro è stato sequestrato ai fini della confisca

Mi piace: Mi piace Caricamento...