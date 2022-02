Valpolcevera, sulle pensiline bus adesivi contro la Polizia locale

Questo che vedete è stato fotografato in piazza Pallavicini. Le immagini delle telecamere aiuteranno a scoprire chi li ha appiccicati al vetro

Le sanzioni per la velocità eccessiva e pericolosa e la guida in stato di ebbrezza, i semafori che fotografano le infrazioni, le multe per chi non rispetta il diritto del pedone di attraversare sulle strisce e non rallenta in concomitanza alle zebre: fino a pochi anni fa il corpo era ridotto a poco più di 700 operatori, molti dei quali esentati da turni serali e notturni, parecchi negli uffici più svariati del Comune. L’età media degli agenti era di 54 anni, quella degli ufficiali di 58. Ora sono, invece, più di mille e ci sono anche tanti funzionari giovani. Dal Comando l’input è quello di fare tutto il possibile per abbattere il numero di incidenti gravi e mortali che caratterizza in senso negativo la nostra città, determinato certamente dalla particolare orografia, ma anche dalla disabitudine a rispettare le regole. Così le sanzioni si sono moltiplicate e i cittadini a cui rincresce dover cominciare a comportarsi come impone il Codice della strada mugugnano sui social.

C’è chi non si limita a questo e ha prodotto l’adesivo che campeggia in alcune pensiline alle fermate Amt. Le telecamere di sorveglianza delle strade cittadine, ormai sparse su tutto il territorio, aiuteranno a individuare il responsabile.

