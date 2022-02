Militi prese a bottigliate mentre soccorrevano minore a Nervi, Bogliolo: «Servono servizi mobili interforze»

Il Vicepresidente del Municipio Levante: «Ho chiamato io la Pubblica Assistenza Nerviese e ho assistito a tutta la scena. Servono altre telecamere e pattuglioni di Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri»

«Ieri sera ero lì – racconta Federico Bogliolo -. Quella ragazzina (ha 15 anni, n. d. r.) era in condizioni di ebbrezza pietose. Prima che lei stesse male, un gruppo di una trentina di ragazzi, minori, all’apparenza alcuni anche tredicenni, erano nella darsena a tirarsi le bottiglie. Ho chiamato la Polizia, poi anche la Pubblica Assistenza Nerviese. Quando i militi sono arrivati con l’ambulanza e hanno soccorso la ragazza sono stati fatti segno di lancio di bottiglie, bicchieri di plastica, tutto ciò che quei ragazzini potessero agguantare e tirare». A raccontare il resto sono i responsabili della pubblica assistenza che parlano di una pioggia di vetri e altri oggetti tirati all’indirizzo dei soccorritori che cercavano di aiutare la giovane e che sono stati costretti a caricarla sul mezzo di soccorso e ad allontanarsi molto in fretta, in direzione dell’ospedale».

Qualcosa di simile era accaduto qualche anno fa, prima della pandemia. Una tredicenne in coma etilico era stata soccorsa in piazza Duca degli Abruzzi dalla stessa Pubblica Assistenza Nerviese. La circostanza non si è più ripetuta in quella piazza perché proprio Bogliolo si era fatto carico di chiedere l’installazione delle telecamere al Comune e come gli occhi elettronici erano arrivati, la situazione nella piazza si era normalizzata. Poi il lockdown e, ancora dopo, qualche episodio nell’estate un po’ in tutto il levante cittadino, da corso Italia a Boccadasse, da Quinto a Nervi. Normalmente, quando finisce l’estate tutto il problema riconfluisce nel centro storico. È lì che ieri i ragazzi avrebbero comperato gli alcolici prima di spostarsi a Nervi, spiega Bogliolo, aggiungendo di aver parlato con qualcuno di loro.

«Il problema va affrontato subito – prosegue il vice presidente del Municipio -. Servono immediatamente controlli interforze dinamici a Nervi e nelle zone di ritrovo dei quartieri del Levante e servono le telecamere che in piazza Duca degli Abruzzi hanno funzionato bene come deterrente. Al momento le stiamo installando nei parchi di Nervi. Servono anche al porticciolo, ma non bastano. Occorre il controllo da parte delle Divise perché altrimenti il fenomeno si sposterebbe dove non ci sono ancora telecamere».

In copertina: Bogliolo il giorno dell’inaugurazione del porticciolo





