Meteo Arpal: sole con annuvolamenti nel pomeriggio. Domani pioggia e neve nell’interno

Previsione per domenica 13 febbraio 2022

Qualche velatura al mattino, soleggiato nelle ore centrali. Nubi in aumento dal pomeriggio fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata

Temperature: minime in calo, massime stazionarie. A Genova tra 6 e 12 gradi.

Umidità: su valori medi

Venti: deboli o moderati in prevalenza settentrionali con rinforzi al mattino

Mare: poco mosso, localmente mosso a largo del Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – vento.

Previsione per lunedì 14 febbraio 2022

Coperto con precipitazioni deboli sparse al mattino e deboli nevicate oltre 800-1200 m. Dal pomeriggio fenomeni in intensificazione fino a divenire diffusi e moderati in serata. Quota neve in calo fino a fondovalle su Bormida, Erro, Stura e Scrivia.

Temperature: in calo, specie nell’interno

Umidità: su valori alti

Venti: moderati settentrionali sul Centro-Ponente, meridionali a Levante

Mare: mosso, in aumento a molto mosso ovunque in serata

Segnalazioni di Protezione Civile – piogge, neve interno.

Tendenza

