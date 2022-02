Auto cappotta nella notte in via Carrara, insorgono gli abitanti di Quarto

È successo poco prima di mezzanotte e la strada è rimasta bloccata per parecchio tempo per permettere ai Vigili del fuoco di rivoltare il mezzo. Praticamente incolume il guidatore

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno dovuto chiudere via Carrara all’altezza della pizzeria “Il Tapiro” mentre i Vigili del fuoco provvedevano a rimettere sulle ruote il mezzo perché si potesse rimuovere. Presenti anche i soccorsi inviato dal 118 che, però, per fortuna, non hanno dovuto trasportare feriti all’ospedale. Il guidatore è uscito da solo dal veicolo. Danneggiate alcune auto posteggiate sulla strada. Sarà la Polizia locale a ricostruire la dinamica del sinistro.

Comunque sia andata stanotte, i residenti della zona protestano per la sicurezza stradale e non solo in via Carrara. Sono in molti, sui social, a puntare il dito contro la velocità, descrivendo un triangolo del rischio che include anche via Rossetti (dove il limite di velocità sarebbe di 30 chilometri l’ora, ma raramente viene rispettato) e via dei Ciclamini.

