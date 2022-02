Ambulanza soccorre quindicenne ubriaca al porticciolo di Nervi, il branco prende a bottigliate i militi

Mala movida, è successo ieri sera agli operatori della Pubblica Assistenza Nerviese inviata dal 118 per assistere una ragazzina che mostrava i sintomi del coma etilico

Ieri sera un’ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese è stata inviata dal 118 al porticciolo di Nervi per soccorrere una quindicenne in condizioni per lei molto pericolose a seguito dell’ingestione di una quantità di alcol enorme. «Quando i militi sono arrivati – denunciano alla “Nerviese” – sono stati oggetto di lancio di bottiglie di vetro, bicchieri di plastica e di quant’altro il gruppo presente avesse in mano. Gli operatori hanno dovuto caricare la ragazza di corsa e scappare con lei a bordo verso l’ospedale».

Qualche tempo fa, sempre i militi della Pubblica Assistenza Nerviese, soccorsero una tredicenne in coma etilico in piazza Duca degli Abruzzi, dove da qualche tempi gli abitanti denunciavano schiamazzi e risse tra i giovani che vi si radunarono. Della vicenda si occupò il Municipio Levante, nella persona del vice presidente Federico Bogliolo. Arrivarono le telecamere e il fenomeno, lì, andò a scemare.

Evidentemente i ragazzi si sono trasferiti ora al porticciolo.

Come è ormai evidente, la mala movida, con giovani anche minori che bevono più di quanto il loro fisico possa reggere, litigano, si azzuffano e, a volte, stanno male (dal coma etilico si può arrivare anche alla morte) non è questione di centro storico, ma di una generazione che in tutta la città e in tutte le città d’Italia ha preso una deriva preoccupante, in primo luogo per la salute dei ragazzi.

L’aggressione ai militi della Pubblica Assistenza Nerviese, arrivati per salvare la vita a una dei tanti ragazzi che lì si radunano, è palesemente un allarme forte per un fenomeno sul quale sarebbe necessario intervenire come famiglie (non si accorgono dei ragazzi che tornano a casa ubriachi?), come scuola, come società, come pubbliche amministrazioni e governi regionale e nazionale. Fenomeni simili si verificano ormai in tutta Italia. Il problema locale si può forse affrontare con altre telecamere ma questo, come è già successo, non farà che spostare il problema che è sociale e necessita di risposte sociali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...