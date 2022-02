Coda di 1 chilometro anche in A7, tra Genova Bolzaneto e Busalla, anche in questo caso per lavori

Dopo gli enormi problemi di ieri, quando per fare pochi chilometri ci sono volute ore anche a tarda sera, anche oggi le maggiori difficoltà di registrano in A10: traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ per lavori; coda di 4 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori; traffico rallentato tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli per lavori.

