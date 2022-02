Riad diventa cittadina italiana e riceve l’attestato dal Vicesindaco nel reparto Covid del Galliera

Massimo Nicolò: «Ringrazio i nostri uffici competenti e il personale della Prefettura per aver lavorato alla realizzazione di questo sogno, un segno di speranza e di nuova vita anche per tanti malati che lottano ogni giorno nei reparti ospedalieri»

«Da ieri la comunità genovese ha una cittadina in più, Riad Asma, che ha ricevuto l’attestato di cittadinanza italiana nel reparto di Malattie infettive dedicato al Covid dell’ospedale Galliera. Una storia, quella di Riad, che è esempio di una vera integrazione, di un impegno tenace per coronare il proprio sogno ovvero quello di diventare cittadina italiana dopo tanti anni di lavoro qui a Genova, dove si è costruita una famiglia. Riad ha espresso sentimenti di orgoglio nella consapevolezza di avere da oggi nuovi diritti e nuovi doveri: come Amministrazione siamo altrettanto orgogliosi per aver contribuito a coronare il suo sogno. Ringrazio i nostri uffici competenti e il personale della Prefettura per aver lavorato alla realizzazione di questo sogno, un segno di speranza e di nuova vita anche per tanti malati che lottano ogni giorno nei reparti ospedalieri». Lo dichiara il vicesindaco e assessore ai Servizi Civici Massimo Nicolò.

