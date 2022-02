Controlli anticovid della Polizia di Stato: un arrestato, 3 denunciati e 16 sanzionati

Controlli anche alle fermate dei bus in tutta la città

I controlli, nei quali sono stati coinvolti i poliziotti della Questura, dei Commissariati sezionali, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, sono stati anche estesi ai ristoranti, bar e alle fermate degli autobus

In particolare gli uomini del Commissariato di Sestri Ponente, nei vari controlli nei locali del loro quartiere, oltre ad aver sanzionato in un bar un genovese sprovvisto del certificato verde, hanno denunciato per sostituzione di persona un cittadino della Romania per aver loro mostrato un Green Pass intestato ad un suo connazionale.

Nel ponente, gli agenti del Commissariato Prè hanno svolto numerosi controlli alle fermate degli autobus in collaborazione con la Polizia locale e i verificatori amministrativi AMT “pizzicando” e sanzionando 16 passeggeri senza il regolare certificato rafforzato.

Anche gli agenti di Cornigliano, nei servizi anticovid sui mezzi pubblici, hanno controllato in via Avio un cittadino senegalese a carico del quale è emerso un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari che è stata eseguita con la traduzione presso il domicilio dell’uomo.



Gli agenti del Commissariato Centro, nella loro attività anticovid, sono stati fermati da una cittadina cinese che ha riferito di aver subito, nei vicoli, il furto con destrezza della sua carta di credito e di aver appena ricevuto notifiche sul proprio cellulare da parte della sua banca di alcune transazioni, da lei non autorizzate, effettuate in un tabacchino di via San Lorenzo. Immediatamente gli operatori, insieme alla donna, hanno raggiunto l’esercizio commerciale trovando un genovese di 37 anni con in mano proprio la carta di credito della cinese. L’uomo, che aveva poco prima effettuato svariate transazioni per l’acquisto di pacchetti di sigarette, è stato denunciato per indebito utilizzo di carte di credito e per ricettazione.

Sempre nei vicoli genovesi gli agenti dell’RPC, coadiuvati da personale di “Centro”, hanno rintracciato un cittadino egiziano in via della Maddalena nonostante risultasse inserito nell’apposito elenco dei soggetti in isolamento domiciliare perché positivo al Covid. L’uomo è stato denunciato per mancato rispetto delle misure di contenimento.



Nel levante i poliziotti del Commissariato Foce Sturla hanno controllato alcuni esercizi commerciali della loro zona. In particolare in un bar gli agenti hanno sanzionato il proprietario ed un cliente in quanto quest’ultimo sopreso all’interno del locale senza il Green Pass.

Mi piace: Mi piace Caricamento...