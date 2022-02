Assalto alle mostre e code al Ducale: quella di Escher oggi aperta fino alle 21. Boom di prenotazioni per Monet

Ne dà notizia il direttore della Fondazione per la Cultura Serena Bertolucci sulla sua pagina Facebook. Anche i non prenotati possono presentarsi alla biglietteria dopo le 18 per vedere la più grande e completa mostra antologica dedicata al grande genio olandese Maurits Cornelis Escher, oggi uno degli artisti più amati a livello globale e i cui mondi impossibili sono entrati nell’immaginario collettivo rendendolo una vera icona del mondo dell’arte moderna. Questa esposizione chiuderà il 20 febbraio

«Data la grande affluenza, per poter consentire a tutti di poterla visitare, oggi la mostra di Escher sarà aperta in via straordinaria fino alle ore 21 con biglietteria disponibile fino alle 19.30 – scrive Bertolucci sulla sua Bacheca -. Se non avete il biglietto già prenotato on line potete approfittare dell’occasione, recandovi in biglietteria dopo le 18».

Saranno comunque rispettate le norme di sicurezza Covid anche sul numero di visitatori possibili in mostra.

Intanto alle biglietterie e per l’ingresso alle mostre di Monet e di Escher (che viene tenuto aperto fino alle 21 perché quasi in chiusura e non prorogabile oltre il 20 febbraio) ci sono lunghe code di genovesi e turisti. La stagione delle mostre al Ducale comincia col botto.

