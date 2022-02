Arrivano per una lite e pizzicano spacciatore. 54enne denunciato dalla Polizia

È successo in via Cravasco ieri mattina dove le volanti sono arrivate per sedare una lite in famiglia. L’uomo ha consegnato una modica quantità “per uso personale”. Ma sul balcone aveva un chilo e tre etti di stupefacente

Ieri mattina i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. e del Commissariato Cornigliano hanno denunciato un genovese di 54 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una violenta lite famigliare presso un’abitazione di via Cravasco, all’interno della quale hanno trovato quattro persone ancora in stato d’agitazione. Mentre cercavano di sedare gli animi dei due figli, gli operatori hanno percepito un forte odore di cannabis provenire dalla stanza del fratello maggiore il quale, interrogato se detenesse stupefacente, ha consegnato un vasetto contenente infiorescenze di marijuana dichiarandone il possesso per uso personale. Insospettiti gli agenti hanno comunque proceduto a perquisizione domiciliare rinvenendo sul davanzale della finestra due buste contenente la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 1 chilo e 305 grammi, materiale per il confezionamento delle dosi e un coltellino multiuso con residui di sostanza. L’uomo è stato accompagnato nei locali della questura e denunciato.

