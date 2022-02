La situazione peggiore si riscontra sulla A10 dove c’è coda in direzione Genova (in aumento), ma si registrano disagi anche in A7

A7: Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

A10: coda di 4 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori; traffico Rallentato tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ per lavori; traffico Rallentato tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli per lavori

Mi piace: Mi piace Caricamento...