Abbandona cane anziano legato a un palo sul Monte Fasce. Per fortuna qualcuno vede l’animale e lo salva

Un cane corso femmina già anziano è stato abbandonato ieri sera sul Monte Fasce, al freddo, legato a un palo. Che abbia già una certa età lo si capisce dai peli bianchi sul muso, una volta tutto nero. L’animale è stato, per fortuna, notato da un passante e solo questo ha permesso che non morisse di fame, di sete e di freddo. La cagnolona era stata condannata a una morte terribile che sarebbe arrivata dopo il dispiacere di essere stata abbandonata e la paura di un ambiente ostile e sconosciuto. Per fortuna chi la ha vista ha chiamato i soccorsi e ora l’animale è al canile comunale di Monte Contessa, gestito dall’Associazione Una. Chi avesse informazioni sull’abbandono o volesse adottare il cane può chiamare i numeri 0108979374 – 3510317835.

Un altro cane, meticcio, è stato ritrovato oggi a Marassi, in via Montebruno. Anche questo è senza chip. È possibile che sia sfuggito al proprietario. Anche il questo caso i numeri da chiamare sono 0108979374 – 3510317835

