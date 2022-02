Smarino al Campasso, la denuncia: «Movimentazione dalle 6:30 del mattino, rumori e polveri per gli abitanti»

Amedeo Lucia, capogruppo Pd del Municipio Centro Ovest, racconta quanto sta avvenendo all’interno del Parco Ferroviario. Presente un cannone ad acqua per abbattere le polveri che secondo il consigliere mai è stato attivato. Preoccupazione per il futuro dei detriti di più grandi dimensioni: «Vediamo lo spettro della triturazione in loco»

«Sono anni che i cittadini del quartiere vivono con cumuli di detriti, talvolta coperti e talvolta no, dinanzi le proprie finestre (altro indice di abbassamento del prezzo delle case nel quartiere che si va ad aggiungere) – dice Lucia -. Da anni, nel Municipio Centro Ovest, il sottoscritto e il collega Mariano Passeri, sostenuti dai cittadini e dai comitati di zona, si battono per avere risposte in merito a questo problema. Il Consiglio di Municipio ha approvato moltissimi documenti da noi proposti rispetto questa causa. L’ultimo dei quali approvato il 2 febbraio scorso, chiede, tra le altre cose, aggiornamenti sul futuro di questi cumuli. Ad oggi non è noto se gli stessi saranno utilizzati come da progetto originale per la realizzazione di dune piantumate o se saranno spostati perché incompatibili con il progetto del Parco di Boeri».

Il cannoncino che spara acqua per abbattere le polveri, secondo i residenti non viene usato

«Nel mentre – continua il capogruppo Pd -, i cittadini continuano a vivere con dei muri di terra dinanzi le loro finestre e si stanno intensificando alcune movimentazioni rispetto ad un cumulo di smarino attraverso la separazione delle rocce grandi dai detriti più fini. Le lavorazioni oltre ad iniziare presto al mattino (talvolta intorno alle ore 6:30/7:00), interferendo rumorosamente con l’abitato, avvengono senza l’attivazione di alcun macchinario che possa ridurre l’impatto delle polveri. È presente un cannon fog mai attivato. Inoltre, sarebbe utile sapere quale sarà il futuro delle rocce più grandi. La preoccupazione è che possa ripresentarsi lo spettro del trituratore in loco, più volte osteggiato nel 2016 dal Municipio, dai cittadini e dai comitati di zona. Auspichiamo al più presto di avere le risposte sia all’interpellanza al Sindaco approvata lo scorso 2 febbraio che dalle domande qui poste».

Mi piace: Mi piace Caricamento...