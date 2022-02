Nucleo reati predatori della PL, non più solo taccheggi ai negozi di via XX. Il servizio si amplia a Sestri Ponente

Attivato anche il servizio presso strutture ricettive del centro in modo da garantire un supporto oltre che alle strutture stesse, anche ai clienti vittime di furti ai quali viene data la possibilità di presentare eventuali denunce/querele presso l’albergo in modo da fornire loro un’assistenza dedicata in un momento di particolare disagio. Il nucleo ha comminato anche poco meno di 5mila sanzioni per violazione del Codice della strada, atti contrari alla pubblica decenza, conduzione di cani senza guinzaglio, violazione delle norme Covid, somministrazione di alcol ai minori

Nel maggio 2019, su volontà dell’attuale amministrazione comunale, è stato istituito il nucleo Reati Predator, oggi inserito nel reparto Giudiziaria, grazie ad analoga esperienza maturata presso altre realtà capoluogo: «un innovativo modo per rendere concreto i concetti di sicurezza di prossimità e sicurezza partecipata» dicono al Comando della PL, che aggiunge: «Il Nucleo opera in una certa area del territorio, rivolge la sua particolare attenzione ai bisogni della popolazione con la quale collabora in maniera sinergica, acquisisce la fiducia dei cittadini grazie a uno stretto contato con essa, conosce il territorio in cui opera, agisce sia in termini preventivi che di contrasto a tutti gli eventi indesiderati, siano essi crimini che episodi di inciviltà»

Il Nucleo svolge principalmente attività di polizia di prossimità, la quale viene espletata esclusivamente in abiti borghesi. Le pattuglie monitorano le principali vie commerciali del centro cittadino in modo da prevenire e reprimere in particolare i reati di tipo predatorio (furti, rapine e truffe) ma anche ponendo attenzione alle altre attività illecite tra cui il contrasto al consumo e cessione di sostanze stupefacenti e la violazione dei regolamenti comunali volti a tutelare il decoro e la civile convivenza. Quotidianamente viene garantita la copertura del servizio con alcune pattuglie per turno (antimeridiano e pomeridiano) formate da operatori che hanno sviluppato una particolare conoscenza del tessuto urbano e delle caratteristiche dei soggetti più dediti a determinati reati, circostanza determinante ai fini delle successive indagini sviluppate anche mediante l’utilizzo della videosorveglianza, che hanno portato all’individuazione e successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria di numerose persone inizialmente ignote.

Come funziona il servizio

I negozianti hanno a disposizione un contatto diretto (cellulare della pattuglia) da chiamare per qualsiasi tipo di problematiche non solo legate ad illeciti di tipo penale ma anche relative al degrado urbano (monitoraggio senza fissa dimora, accattonaggio molesto, venditori ambulanti irregolari, persone ubriache ed altri fenomeni di inciviltà).

I commercianti, in un’ottica di sicurezza partecipata, segnalano anche situazioni anomale su strada contribuendo in questo modo a migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’intera zona.

La denuncia di reato viene spesso ricevuta in loco, svolgendo un servizio di prossimità a 360 gradi.

La tempestività dell’intervento, sempre ricercata, costituisce il punto di forza del progetto.

I risultati

Il principale risultato ottenuto dal Nucleo è l’aumento generale della sicurezza percepita, non solo da parte dei commercianti e dei residenti del centro, ma anche da parte di coloro che gravitano intorno alle attività economiche (clienti, corrieri, ecc.), che possono vivere in maggiore sicurezza il centro cittadino.

Complessivamente, dal maggio 2019 al dicembre 2021, l’attività del personale del Nucleo ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 624 persone ed a 75 arresti, tutti convalidati con applicazione di misure cautelari.

Nel solo anno 2021 sono state denunciate 339 persone ed arrestate 34 persone. Inoltre, nel solo anno 2021, i continui e tempestivi interventi delle pattuglie hanno portato al recupero ed alla restituzione agli aventi diritto di circa 40mila euro di merce rubata.

L’anno in corso ha già portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 20 persone ed all’arresto di 5 soggetti, di cui 4 per furto aggravato ed 1 per rapina impropria.

All’azione specifica contro i reati predatori si affianca quella di controllo per la tutela del decoro e di una civile convivenza che gli agenti che compongono il Nucleo svolgono come appartenenti a Unità territoriali o Reparti speciali. Nel 2021, l’attività personale del Nucleo Reati Predatori conta complessivamente 4.868 sanzioni.

Nel dettaglio:

2231 per violazioni al Codice della Strada;

1699 per illeciti di polizia urbana (esempio: abbandono di rifiuti su suolo pubblico o bivacco sui gradini di luoghi di culto o di particolare importanza culturale);

352 per violazione normativa anti-Covid19;

254 per reati depenalizzati (esempio: atti contrari alla pubblica decenza);

145 per conduzione cani senza guinzaglio o mancata raccolta delle deiezioni;

67 per illeciti legati ad attività commerciale (esempio: attività svolta in area interdetta dal Comune);

37 per violazione di leggi varie (esempio: somministrazione di alcol ai minori);

35 per mancato rispetto di prescrizioni quali il divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti ed ingombranti nei cestini portarifiuti;

33 per violazioni al Testo Unico sull’Ambiente;

10 per violazioni al Tulps, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

4 sanzioni sono state elevate ad acconciatori e 1 ad estetisti per violazioni quali attività svolta in forma ambulante o per mancato rispetto degli orari di apertura.

Di seguito, uno specchietto riepilogativo:

Il servizio di contrasto ai reati predatori svolto dal Corpo di Polizia Locale ha ottenuto un riscontro più che positivo presso gli esercizi commerciali del centro città. È quanto emerge dai risultati del questionario che la polizia locale ha distribuito ad alcuni negozi del centro storico per valutare il lavoro svolto dal Nucleo Reati Predatori.

Il questionario, distribuito nel mese di dicembre e compilato dagli esercenti (30 in tutto) in forma anonima, conteneva cinque quesiti: tre a risposta aperta, due a risposta chiusa.

Uno di questi, il numero 3, chiedeva di rispondere a quattro domande specifiche in base a una scala di valori da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (eccellente).

Alla domanda “Quale giudizio daresti all’operato del “Nucleo Reati Predatori” della Polizia Locale di Genova?”, i negozianti hanno risposto con una media voti di 9,2 ;

.

; . Nella scala da 1 a 10, il giudizio sull’utilità del servizio ha ottenuto una media di 9,7 ;



; 9,5 è il voto medio sulla competenza e la disponibilità degli operatori;

La valutazione degli esercenti sui tempi di intervento degli agenti è, in media, di 8,9.

29 negozianti su 30 hanno dichiarato nel questionario di aver avuto almeno una volta necessità di ricorrere all’intervento del “Nucleo Reati Predatori”, principalmente causa furti o tentativi di furto.

Per quanto concerne i suggerimenti per migliorare il servizio, la richiesta principale è un potenziamento nei periodi più “a rischio” (fine settimana e festivi) anche con agenti in borghese e l’estensione ad altri quartieri.

«L’esito del questionario è motivo di grande soddisfazione – sottolinea Giorgio Viale, assessore alla Polizia Locale -. I negozianti intervistati hanno evidenziato l’utilità del servizio svolto dal Nucleo Reati Predatori, attività che ha ottenuto il plauso anche da parte della Procura della Repubblica. Alcune delle risposte hanno sottolineato il rapporto di fiducia che si è venuto a instaurare tra agenti ed esercenti, un aspetto che ritengo particolarmente importante e dimostra l’impegno costante del Corpo di Polizia Locale a tutela della cittadinanza e delle attività commerciali che operano sul territorio».

«Sono lieto che il servizio risulti utile ed efficace – aggiunge Gianluca Giurato, comandante della Polizia locale – La scelta di intensificare le attività di polizia di prossimità è stata presa per tutelare non solo il tessuto commerciale da episodi di microcriminalità, ma anche la clientela, che in questa maniera può effettuare i propri acquisti serenamente, senza preoccuparsi di incappare in situazioni spiacevoli. Ringrazio pertanto il personale del Nucleo: da quando il servizio è stato istituito, nel 2019, ha saputo interpretare al meglio le esigenze fino a diventare punto di riferimento per il tessuto commerciale e per i cittadini in tema di sicurezza e supporto».

Le novità

L’anno 2021 ha portato all’estensione del servizio alle strutture ricettive del centro in modo da garantire un supporto oltre che alle strutture stesse, anche ai clienti vittime di furti ai quali viene data la possibilità di presentare eventuali denunce/querele presso l’albergo in modo da fornire loro un’assistenza dedicata in un momento di particolare disagio (si pensi al turista straniero lontano da casa al quale viene rubato il bagaglio con i propri effetti personali o documenti).

Inoltre, nell’anno corrente verrà esteso il servizio maturato fino ad oggi istituendo un’ulteriore pattuglia nella zona “Ponente”, nello specifico nella zona commerciale di Sestri.

L’Amministrazione comunale, visto il successo dell’iniziativa confermato anche dai risultati del questionario di gradimento, sta già lavorando per estendere il progetto ad altre aree cittadine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...