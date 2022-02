Notevole il fumo che si è prodotto. È stato estratto tramite un apposito ventilatore in dotazione

La scorsa notte, alle tre circa, i Vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti a Sarissola, per un principio di incendio in un capannone. Fortunatamente le fiamme erano limitate a una porzione dell’edificio e non si sono propagate

