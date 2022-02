Dopo 4 anni riapre l’hotel Astoria, lo storico albergo costruito nel 1860 dai marchesi Serra

Situato in piazza Brignole, si propone come “4 stelle de charme”

La facciata storica nel 1910

«La ristrutturazione, affidata a Giorgio Mor architetto e ingegnere e Manuel Giliberti, architetto ma anche sceneggiatore e regista, ha donato all’Astoria una nuova anima caratterizzata dall’essenziale modernità delle linee, restituendo respiro ed eleganza agli spazi ma conservando elementi architettonici di molto impatto come l’antico ascensore e lo scalone liberty, e inserendo ad arte suggestivi dettagli vintage – dicono all’hotel -. L’esperienza di un soggiorno all’Astoria ha il sapore di una contemporaneità che guarda al futuro: le settanta camere, dalle classic alle suite, sono innanzitutto confortevoli e tranquille, con spazi ben organizzati e tutte le dotazioni di un boutique hotel che fa dello stile e della modernità il suo marchio distintivo».

L’Astoria si rivolge principalmente a una clientela leisure italiana ed internazionale, per la comodità di accesso e per la vicinanza ai maggiori centri d’interesse della città, ma proprio per questo conta di intercettare anche un flusso turistico crescente che sta sempre più riscoprendo un capoluogo ligure capace di valorizzare il territorio e la sua offerta unica fatta di natura, cultura, storia e gastronomia.

A tal proposito il nuovo Astoria offre alla propria clientela un certo numero di pacchetti a tema, dalla scoperta della città e dei suoi monumenti a quella della Genova degli artisti e di De Andrè, oltre ad una offerta speciale “Salone Nautico” ed “Euroflora” e un’altra, più ampia, che allarga l’esplorazione all’intera Liguria e alle sue bellezze. Non mancano sconti, omaggi e altri vantaggi. La clientela business, dal canto suo, sarà sicuramente sensibile alla qualità della connessione wi-fi gratuita, come gratuite sono tutte le consumazioni dal minibar e le telefonate verso qualsiasi numero in Italia e negli Stati Uniti, e verso i telefoni fissi di tutta Europa e della maggior parte del mondo.

Giovanni Rimbotti, amministratore delegato di Algilà srl cui fa capo oltre ad Hotel Astoria anche un elegante hotel in un palazzo del 1700 a Ortigia, Siracusa, ha dichiarato: «Sono felice di vedere finalmente ultimato e aperto il nuovo Astoria, un pezzo di storia della città che con lei sta rinascendo. Crediamo fortemente nel futuro di Genova e nelle potenzialità di un territorio che possiede attrattive uniche al mondo e che per molti ancora rimane da scoprire. Siamo pronti a fare la nostra parte, in sinergia con le altre realtà del comparto alberghiero e collaborando con chi opera nel campo del turismo e della cultura di questa città che ci ha accolto con favore. Non vediamo l’ora di ospitare nella nostra struttura visitatori dall’Italia e dal mondo, in arrivo a Genova per affari o per diletto, lasciando a tutti il ricordo di un’esperienza unica e indimenticabile, e la voglia di tornare».

