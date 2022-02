Rapina col coltello in via San Vincenzo sotto gli occhi del pattuglione di PS. Due fermati. Vittima ferita

L’aggredito è stato soccorso dal 118 e portato al Galliera in codice verde per ferite a una mano. Inseguiti e acciuffati i due malviventi, che sono stati portati in Questura

È successo questo pomeriggio, mentre in centro era in atto un pattuglione della Polizia di Stato con uomini dell’Esercito. Dato il numero dei partecipanti in divisa, non si può certo dire che la loro presenza non si notasse. Nonostante questo, due uomini hanno tentato una rapina a un passante, nel corso della quale l’aggredito è rimasto ferito a una mano. I poliziotti del Commissariato Centro che partecipavano al pattuglione si sono precipitati a rincorrere i malviventi tra i molti passanti che a quell’ora si trovano nella centralissima via San Vincenzo e ne hanno fermato uno quasi subito, mentre l’altro si è rifugiato in una comunità, dove è stato raggiunto dalle divise. Nel frattempo nella strada, nel tratto più vicino a Brignole, si è formato un capannello di persone. Altre volanti sono arrivate in ausilio ai colleghi.

Entrambi i fermati sono stati portati in Questura per gli atti di rito. Visto che l’aggressione è avvenuta sotto gli occhi dei poliziotti, non è escluso l’arresto in flagranza. Sono stati sequestrati due coltelli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...