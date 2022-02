Nuovi capo di Gabinetto in Prefettura. Frassinetti arriva da Savona

Genovese e laureata in giurisprudenza con lode pressi Unige, ha presieduto e coordinato l’attività della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti per i lavori di demolizione delle Pile 10 e 11 del Ponte Morandi

Si è insediato, lunedì 7 febbraio, presso questa sede, il nuovo Capo di Gabinetto, il Viceprefetto, Dott.ssa Veronica Frassinetti, trasferita dalla Prefettura di Savona presso la quale ricopriva il medesimo ruolo.

Genovese, laureata in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi Genova, ha svolto, per diversi anni, nella sua città, la professione forense, nell’ambito del diritto marittimo, per poi entrare, nell’anno 2006, nei ranghi del Ministero dell’Interno.

Nel corso della carriera professionale, il neo capo di Gabinetto ha prestato servizio dapprima presso la Prefettura di Pavia per poi svolgere, per circa un decennio, le proprie funzioni presso la Prefettura di Genova dove ha ricoperto diversi incarichi, presso l’Ufficio di Gabinetto e gli Uffici Amministrativi.

Sempre a Genova ha presieduto e coordinato l’attività della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti per i lavori di demolizione delle Pile 10 e 11 del Viadotto Polcevera.

Il neo Capo di Gabinetto, svolge, attualmente anche le funzioni di Presidente dell’Organo Straordinario di Liquidazione presso il Comune di Lavagna, nominato a seguito della dichiarazione di dissesto di tale Comune.

Mi piace: Mi piace Caricamento...