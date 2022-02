Nuovi bandi per artigiani nel centro storico e per commercianti nei centri storici dei quartieri

Lo ha detto “Marco Bucci” a “La colazione col Sindaco”, oggi a Voltri. In centro storico sono stati messi a disposizione 200 locali ad affitto gratuito. La stessa cosa, ha detto, sarà fatta prima a Sampierdarena, ampiamente desertificata, poi nelle altre zone

Obiettivo: fare riaprire le saracinesce che in alcune zone sono chiuse a decine. Nel centro storico sono una sessantina quelle già riaperte, purtroppo non di rado da parte di professionisti e associazioni più che da negozi che possano portare appeal alla zona. Anche lì è necessario spingere di più per tentare di attrarre aperture di maggiore attrattività per genovesi e turisti per dare forza al progetto.

A Sampierdarena, l’intervento è quantomai necessario. Via Buranello è quasi totalmente desertificata così come l’area a mare e anche nelle vie che vanno verso via Cantore si sono registrate molte chiusure. Il Sindaco ha annunciato che analoghi bandi saranno aperti, anche negli altri quartieri, anche a Voltri.

Per il centro storico, sulla scorta di Genova Jeans, sarà aperto un bando anche per gli artigiani che mostrino il loro lavoro a chi guarda attraverso la vetrina.

