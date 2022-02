Nel Munizioniere di Palazzo Ducale, da domani, cinquanta opere di Monet

Dall’11 febbraio al 22 maggio la straordinaria mostra con i capolavori dell’artista. Oggi la presentazione al Ducale

Tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi, i 50 capolavori in mostra rappresentano alcune delle punte di diamante della produzione artistica di Monet e raccontano l’intera parabola artistica del Maestro impressionista, letta attraverso le opere a cui Monet teneva di più, le “sue” opere, quelle che l’artista ha conservato gelosamente nella sua casa di Giverny fino alla morte, quelle da cui non aveva voluto separarsi. L’eccezionalità di questa mostra risiede nell’amore e nell’intimità che emanano le opere esposte allestite in maniera del tutto inedita e suggestiva nelle varie opere del Munizioniere, luogo pieno di fascino che consentirà un viaggio del tutto nuovo nel mondo di Monet.



<A poco più di un anno dalla straordinaria esperienza dei “5 minuti con Monet”, che ha visto nascere un’idea innovativa, potente e figlia dei tempi l’alleanza culturale tra Musée Marmottan, Arthemisia e Palazzo Ducale di Genova, prende il via un nuovo progetto, che ha ancora al centro l’opera del grande artista francese posta in relazione al tempo e ai tempi – dicono Luca Bizzarri e Serena Bertolucci, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione per la cultura Palazzo Ducale -. Se infatti “Ogni colore che noi vediamo nasce dall’influenza del suo vicino” – e sono proprio parole di Monet – anche ogni mostra che intenda davvero lasciare un segno sul territorio non può essere ideata e sviluppata senza un rapporto concreto con quest’ultimo e senza essere influenzata e sollecitata dalle sfide contemporanee che il medesimo territorio deve affrontare. Questa vera e propria primavera su tela ha quindi il difficile ma entusiasmante compito d’accompagnare quella che tutti speriamo sia la primavera cittadina, in un clima di forte sinergia di intenti e linguaggi con circuiti che via via abbracceranno eventi importanti come Euroflora, le programmazioni dei teatri e nuove manifestazioni culturali, nella profonda convinzione che è nella logica di rete che il patrimonio trova le migliori vie per essere reso comprensibile e accessibile. Il nostro ringraziamento va al Musée Marmottan Monet di Parigi, in particolare alla sua direttrice scientifica e curatrice della mostra, Marianne Mathieu, e ad Arthemisia che ancora una volta, oggi, ci accompagna in un viaggio straordinario>.

<La differenza è la possibilità di incontro e dialogo con Monet. – ha detto Marianne Mathieu -. Quando si entra nella sala si scopre tutto, ci si nutre dello spazio. Quando Monet crea le sue opere le pensa in uno spazio, una cappella, al centro del quale c’è la pittura. Il munizioniero offre a tutti noi un modo diverso di scoprire la potenza dell’espressione pittorica di Monet>.

Alla presentazione hanno partecipato gli assessori alla Cultura di Regione e Comune, rispettivamente Ikaria Cavvo e Barbara Grosso.

Seguono servizi sulla mostra

