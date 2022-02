Legambiente, contraria alla perimetrazione proposta dalla Regione, attacca la Lega e la giunta

Il presidente Grammatico: «L’operazione “politica” architettata dalla Lega e subita dalla maggioranza che guida la Regione Liguria che potrà continuare a galleggiare, non rispetta i fondamentali presupposti tecnici per la nascita di un Parco nazionale, non valorizza le proposte dei Sindaci favorevoli ad entrare con porzioni di territorio in un perimetro più ampio di quello proposto, ma lascia solo spazio a chi ideologicamente è contrario alle aree protette». Risponde il Carroccio: «Ricalca la proposta del presidente onorario Legambiente e deputato Pd Ermete Realacci»

«Nel giorno in cui la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi entra in Costituzione, dalla nostra Regione viene fatta una scelta antistorica irrispettosa della Carta Costituzionale del nostro Paese – – dice residente di Legambiente Liguria Santo Grammatico all’indomani della proposta della Giunta regionale al Ministero della transizione ecologica in merito alla discussa perimetrazione del Parco di Portofino. La perimetrazione del Parco di Portofino decisa da Toti e la sua Giunta è totalmente insufficiente, mesi di discussioni hanno partorito confini che, compresa l’area marina protetta sono sei volte più ridotti del più piccolo parco nazionale esistente in Italia, il Parco nazionale delle Cinque Terre, e che non giustifica la nascita di un Parco nazionale e l’investimento dello Stato di un milione di euro l’anno: con questi presupposti, in contraddizione con la legge istitutiva, possiamo continuare a tenerci il Parco regionale e l’Area marina protetta attuale e puntare al massimo a una loro maggiore integrazione gestionale».

«L’operazione “politica” architettata dalla Lega e subita dalla maggioranza che guida la Regione Liguria che potrà continuare a galleggiare, non rispetta i fondamentali presupposti tecnici per la nascita di un Parco nazionale, non valorizza le proposte dei Sindaci favorevoli ad entrare con porzioni di territorio in un perimetro più ampio di quello proposto, ma lascia solo spazio a chi ideologicamente è contrario alle aree protette – continua Grammatico -. Infine, con questa proposta, si è delegittimato il ruolo del Comitato provvisorio di gestione del Parco che appena insediato è stato già sfiduciato dalla maggioranza dei suoi componenti che dovrebbero dimettersi dal loro ruolo dando un chiaro segnale di contrarietà rispetto ad una perimetrazione ridicola. Non ci rimane che sperare che il Ministero della transizione ecologica rispedisca al mittente la proposta di Parco così come concepita».

«Ricordiamo al presidente di Legambiente Liguria Santo Grammatico e a tutti coloro che si stracciano le vesti rispetto alla proposta di perimetrazione avanzata da Regione Liguria e concordata con la maggioranza dei Comuni coinvolti dalla scellerata perimetrazione di Ispra, che nella XIVª e XVª legislatura con i disegni di legge 5117 e 18, primo firmatario proprio l’onorevole Ermete Realacci – presidente onorario di Legambiente ed esponente del Pd -, era stato testualmente proposto di “istituire il Parco nazionale di Portofino la cui finalità è quella di elevare le due aree protette, ossia l’Ente parco regionale e l’Area protetta marina di Portofino, gestite da due diversi organismi, al rango di Parco nazionale e conseguentemente di unificarne la gestione”. Un concetto ripreso nel 2017 con la legge 205 e riproposto dal WWF nazionale nel 2021» rispondono i consiglieri regionali della Lega Sandro Garibaldi (vice capogruppo) e Alessio Piana

