“Il mare dell’inconscio”, al Ducale incontro con Massimo Recalcati. Anche in streaming

Freud ha evocato le paludi marittime dello Zuiderzee per definire l’Es e ha concepito il lavoro della psicoanalisi come una grande opera di bonifica: “Dove era l’Es, deve subentrare l’Io”. É davvero così? La pratica della psicoanalisi è una pratica di bonifica e di colonizzazione dell’Es? L’Es non è invece un nome possibile per indicare l’aperto del mare impossibile da bonificare?

“Il mare dell’inconscio”, mercoledì 16 febbraio 2022 ore 18, Sala del Maggior Consiglio

Membro della Società Milanese di Psicoanalisi-SMP, Massimo Recalcati è fondatore di “Jonas-Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi” e direttore Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRPA di Milano. Insegna all’Università di Pavia e presso lo IULM di Milano.

Dal 2003 è direttore e docente del “Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi” presso la sede Jonas Onlus di Milano. Attualmente è supervisore presso il Centro Gruber di Bologna per casi gravi di DCA. Collabora con le pagine culturali de La Repubblica e La Stampa. Dal 2014 dirige per Feltrinelli la Collana Eredi. Dal 2020 cura insieme a Maurizio Balsamo la direzione della rivista “Frontiere della psicoanalisi”, edita da Il Mulino. Le sue numerose pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue.

Ciclo di incontri Filosofia del mare, a cura di Simone Regazzoni

É possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming, sul canale YouTube di Palazzo Ducale

