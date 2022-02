Genova Antifa: «I morti non sono tutti uguali». Stasera manifestazione in piazzale Parenzo

Nei vicini Giardini Cavagnaro si terrà la cerimonia commemorativa organizzata per il Giorno del Ricordo dal comitato 10 Febbraio presso il cippo dedicato ai Martiri delle foibe. Serata ad alta tensione

«Nessuna sfilata nazista resterà senza risposta – si legge sulla pagina Facebook di Genova Antifascista -. Oggi, 10 febbraio, quegli stessi fascisti che il 23 maggio del 2019 furono rispediti nelle fogne da centinaia di antifascisti tornano nuovamente in strada per il fantasioso giorno del ricordo delle foibe. Nella stessa giornata in cui verrà emessa la sentenza per 47 antifascisti e antifasciste a seguito degli scontri di Piazza Corvetto, Genova scende ancora una volta in strada con le stesse convinzioni che ci portarono in piazza nel 2019: nessuno spazio ai fascisti nella nostra città. Pertanto dopo la conferenza stampa che si terrà a Palazzo Ducale alle 18 ci vediamo in piazzale Parenzo alle 20. Per ribadire che i morti non sono tutti uguali e per impedire ancora una volta ai fascisti di manifestare. MAI UN PASSO INDIETRO »

