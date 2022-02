Dalle 22 modifiche dei percorsi delle linee bus in via Molassana

Variazioni di percorso oggi, giovedì 10 febbraio, per le linee 13, 14 e N1 per lavori stradali

Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Molassana per lavori stradali, giovedì 10 febbraio dalle ore 22.00 a fine servizio, le linee 13, 14 e N1 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione monte: i bus, giunti alla rotatoria Molassana, transiteranno per ponte Fleming, via Adamoli, via Pedullà, ponte Green (fermata provvisoria), via Cardinale, via Struppa dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione mare: i bus, giunti in via Struppa, transiteranno sul ponte Green (fermata provvisoria), via Pedullà, via Adamoli, ponte Fleming, rotatoria, via Molassana dove riprenderanno regolare percorso.



