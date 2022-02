Aster rimuove il paletto pericoloso in via Cantore

Era stato posizionato da Enel in mezzo alla corsia bus per difendere una torretta di rifornimento delle auto elettriche in una corsia riservata in certo orari ai mezzi pubblici. A questo punto ci si chiede che senso abbia la colonnina in quel punto dove le auto non possono fermarsi quando la corsia è dedicata ai bus

<In merito all’installazione in Via Cantore di un paletto dissuasore ad opera di ENEL – a protezione di una colonnina per vetture plug-in electric – che ostruiva una corsia di transito del Bus, ci teniamo a precisare che A.S.Ter. ha provveduto urgentemente, su richiesta della Mobilità e Traffico e della Polizia Locale, alla rimozione del paletto stesso, a tutela della Pubblica incolumità e del normale transito nella suddetta corsia> si legge in un post pubblicato dall’azienda su Facebook.

Ci si chiede se Enel fosse autorizzata a piantare quel paletto e, se del caso, da chi.

In foto, la situazione a rimozione avvenuta.

