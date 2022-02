Secondo investimento di pedone con esiti gravi, questa volta a Sampierdarena

Il pedone attraversava all’interno del tunnel di via Degola ed è stato travolto

Un altro investimento di pedone, il secondo della giornata, a Sampierdarena nel tunnel di via Degola. Il pedone attraversava sotto il tunnel, da destra a sinistra rispetto alla direzione dei veicoli, quando è stato travolto da un’auto. È stato soccorso dalll’ambulanza e dall’auto medica inviate dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Ha riportato fratture varie e un forte colpo alla testa.

Sul posto la Polizia locale dell’Unità territoriale Centro Ovest – Valpolcevera (II distretto) e la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

