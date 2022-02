Ringraziamenti a Mattarella: Fratelli d’Italia si sfila e la maggioranza si spacca. Salta l’ordine del giorno

Poco prima che fosse messo in trattazione in Consiglio comunale l’odg approvato stamani in riunione dei Capigruppo, il contrordine e una nuova riunione convocata dal presidente del Consiglio Bertorello e, in quella sede, il ritiro per la mancata unanimità necessaria per la trattazione immediata

«Oggi pomeriggio il Consiglio Comunale avrebbe dovuto votare un ordine del giorno proposto dal gruppo del PD che ringraziava la disponibilità del Presidente Mattarella, che non si è sottratto alla chiamata del Parlamento, consentendo di superare l’impasse politico istituzionale – recita una nota dei consiglieri dem -. Pochi minuti prima del voto, il Consiglio Comunale è stato interrotto, per permettere alla segreteria generale di dichiarare inammissibile l’ordine del giorno perché non attinente a questioni cittadine.

La verità è un’altra. Il Gruppo di Fratelli d’Italia non avrebbe votato il documento, e allora il centrodestra piuttosto di spaccare la maggioranza ha preferito non ringraziare Mattarella. Lo ringraziamo noi il Presidente Mattarella, lo ringraziamo lo stesso, e gli chiediamo scusa per la brutta figura che ha fatto oggi il Consiglio Comunale di Genova».

