Si tratta di un uomo di circa cinquant’anni. Lo sta soccorrendo il personale di auto medica e ambulanza inviate dal 118

È successo alle ore 16:20, quando in via XX Settembre, all’altezza del civico 135r. un uomo di circa 50 anni é precipitato, pare lanciandosi volontariamente, dal sovrastante piazzale di S. Stefano. Il tutto davanti ai passanti rimasti scioccati. Sul posto presenti Carabinieri e Polizia di Stato e soccorritori oltre alla Polizia locale per regolare la viabilità.

