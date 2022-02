Sia con ottiche classiche, sia con sensori termici in grado di scovare anche il più piccolo focolaio

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio di bosco in atto sul monte Ramaceto, Borzonasca.

Li stanno operando le squadre di terra e i volontari, coordinati del DOS (direttore operazioni spegnimento).

In cielo i SAPR, dronisti, supervisionano sia con ottiche classiche che con strumenti in grado di creare immagini termiche, il fronte di fuoco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...