Il vigile del fuoco Luca Infantino segretario generale della Funzione pubblica Cgil

È stato eletto oggi dall’Assemblea Generale della categoria alla presenza della segretaria generale nazionale Serena Sorrentino. Pur essendo da tempo a capo del sindacato per i Vigili del fuoco, ha sempre continuato a fare i turni anche notturni in Centrale. Da oggi è a capo del sindacato più numeroso della Cgil dopo i Pensionati

Luca Infantino del 1989 presta il servizio militare nei vigili del fuoco dove resta come “discontinuo” sino al 1997. Già in questi anni inizia l’attività sindacale entrando a far parte del Coordinamento discontinui, dove si occupa delle problematiche del personale non ancora assunto a tempo indeterminato. Nel 1997 entra come effettivo nei Vigili del Fuoco e dopo un periodo a Pavia e successivamente a Savona arriva nella sede centrale di Genova San Benigno. Qui, in aggiunta al suo lavoro di vigile del fuoco, inizia una lunga attività sindacale che lo porterà a seguire molte vertenze e ad entrare nell’Esecutivo Nazionale Fp Cgil Vigili del Fuoco. Tra le principali contrattazioni nazionali seguite da Infantino quelle legate al tema delle assunzioni, la formazione del personale e il rinnovo del contratto di lavoro. Negli ultimi 10 anni Infantino è stato anche Presidente del Comitato Direttivo Funzione Pubblica Cgil di Genova.



«Sono felice ed emozionato per il nuovo incarico – ha commentato Infantino a margine dell’elezione – saranno mesi molto impegnativi perché oltre alle responsabilità derivanti dal nuovo ruolo, la categoria del pubblico impiego ha davanti a sé l’appuntamento con le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro».

Mi piace: Mi piace Caricamento...