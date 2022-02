Carignano, dopo la rivolta dei cittadini e del Municipio torneranno i vetri dei lampioni

Erano stati tolti da “City Green Light” per questioni di “efficientamento energetico”. Immediata la critica dei residenti della zona che si erano rivolti al Municipio. Il presidente Carratù aveva ampiamente criticato la decisione e aveva interessato la Soprintendenza. Oggi interrogazione del consigliere Vacalebre in consiglio. La risposta di Campora: «Daremo già oggi l’input di riposizionarli»

Erano stati tolti già nel centro storico, dalle “lampare” che caratterizzano le lampade della città vecchia. Ed era intervenuta la Soprintendenza chiedendo di riposizionarli. I vetri delle lampade dell’illuminazione stradale stanno sparendo in tutta la città. E passi nei lampioni nuovi, ma l’assenza dei vetri su quelli storici è un insulto all’estetica cittadina.

A sinistra uno dei lampioni con i vetri piatti senza vetri, a destra uno dei lampioni che erano sormontati da una palla di vetro con la sola lampadina. Foto di Laura Puppo

Si era mobilitata Laura Puppo, che gestisce il gruppo Facebook “Carignano per noi” ed erano stati molti i cittadini a criticare l’assenza dei vetri. Il presidente del Municipio Andrea Carratù si era mobilitato per capire cosa stesse succedendo e proprio lui aveva ricevuto da City Green Light una risposta che non lasciava campo a fraintendimenti: i vetri sono stati tolti «perché riducono il flusso luminoso comportando una riduzione dell’efficienza energetica ed il relativo aumento delle emissioni inquinanti, deformano la direzionalità dell’ottica con effetti legativi sull’illuminamento a terra e diffondono verso la volta celeste che è vietato dalle leggi sull’inquinamento luminoso».

Il presidente del Municipio Centro Est aveva espresso all’azienda il proprio disaccordo con l’operazione e si era rivolto alla Soprintendenza.

Oggi il consigliere di Fratelli d’Italia Valeriano Vacalebre ha portato il tema in consiglio comunale proprio sulla scorta delle reiterate proteste dei cittadini.

Ha risposto l’assessore comunale competente Matteo Campora che ha spiegato anche lui che era questione di efficientamento energetico, ma ha aggiunto che nel caso di Carignano e delle altre realtà urbane “storiche” (dove, tra l’altro i lampioni sono quelli

Il 5 settembre 1846 venne inaugurato a genova il servizio di illuminazione a gas tra piazza Acquaverde a piazza San Domenico (cioè De Ferrari) che, intorno agli anni Trenta, diventò “elettrica”. Alcuni pali risalgono proprio a quegli anni e gli altri sono stati realizzati come copia di quelli più vecchi.

Sono 55.600 i punti luce di Genova che City Green Light sta convertendo a led per garantire un forte risparmio della bolletta energetica della città. Un po’ in tutta la città i cittadini segnalano che l’illuminazione è più fioca. In realtà è semplicemente direzionata verso il basso e illumina un’area più piccola. In qualche zona, come certe aree del centro storico, si è reso necessario progettare l’aumento dei punti luce.

