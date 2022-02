Asl3 in via XII Ottobre, coda di cittadini fino alla strada per le vaccinazioni

Contrariamente a quanto accade in altri punti vaccinali, qui non c’è il servizio di volontari che possano regolare l’accesso

Nel Poliambulatorio Asl3 di via XII Ottobre vengono effettuate anche le vaccinazioni pediatriche dal dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.30. Oggi molte persone si sono presentate. Ai prenotati si sono aggiunte le categorie che hanno diritto all’accesso diretto (ad esempio le persone mai vaccinate che vogliano ricevere la prima dose). Il risultato è una coda con lunghe attese per i cittadini e un forte carico di lavoro per gli operatori. A regolare l’accesso è il portinaio dell’ambulatorio. Esiste anche un servizio di guardia giurata all’interno. Nessuno, però, regola la coda all’esterno e le persone, oltre a occupare tutta la galleria, si sono messe in fila arrivando fino alla strada.

