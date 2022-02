Studenti in corteo contro le due prove che tornano alla Maturità e per Lorenzo

Uno striscione dedicato a Parelli, morto a 18 anni in un cantiere in alternanza scuola-lavoro. La Cgil di Genova contro il Ministro: «Sarebbe stato molto più utile ascoltare gli studenti preventivamente»

Studenti in corteo contro «La decisione del ministero nel ripristinare la prima e alla seconda prova dopo due anni di pandemia e incertezze è inaccettabile».

«Non pagheremo sulla nostra pelle le scelte di una classe politica che non ci ascolta – dicono alla Rete studenti medi che ha organizzato la manifestazione -. Per questo abbiamo deciso di lanciare una mobilitazione nazionale per oggi. Riempiamo le strade e le piazze di tutte le città di questo paese fino a che il ministero non tornerà sui suoi passi. Ancora una volta si preferisce incasellarci in dei numeri, piuttosto che accompagnarci in un percorso di apprendimento. Siete stati sordi alle nostre richieste dall’inizio dell’anno, ci avete riconsegnato una scuola piena di incertezze, volete che affrontiamo la maturità come se non avessi passato i due anni peggiori della nostra vita. Questa volta, però, non faremo un passo indietro».

Circa seicento i ragazzi all’inizio della manifestazione. Davanti alla Prefettura sono arrivati in duecento.

«Che necessità c’era di cambiare proprio quest’anno le modalità dell’esame di Stato? Arriviamo da tre anni in cui nella scuola è successo di tutto: perché tutta questa urgenza?» così Elena Bruzzese Segretaria Camera del Lavoro di Genova commenta gli annunci del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sulle nuove modalità di svolgimento dell’esame di Stato 2022. Questa mattina una rappresentanza Cgil ha partecipato alla manifestazione organizzata a Genova dalla Rete degli Studenti Medi per protestare contro la decisione del Ministero dell’Istruzione di modificare in corsa lo svolgimento dell’esame di Stato.

Didattica discontinua, in presenza, a distanza, mista, insieme alle mille difficoltà incontrate dal personale della scuola e conseguentemente dai ragazzi per fronteggiare la pandemia, hanno reso questi anni scolastici veramente difficili per tutti. «Sarebbe stato molto più utile ascoltare gli studenti preventivamente – conclude Bruzzese – questi anni non sono trascorsi in modo indolore ed è davvero incomprensibile non tenerne conto».

