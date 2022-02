In due cercano di rubare auto in via Rubattino, sorpresi e arrestati dalla Polizia

I due avevano aperto il veicolo con uno spadino e stavano armeggiando nel vano dei contatti elettrici per far partire il mezzo

Poco più tardi, sempre gli agenti dell’U.P.G., unitamente alla volante del Commissariato Cornigliano, sono stati inviati dalla sala operativa per una segnalazione di furto auto.

Sul posto sono stati trovati il 24enne e il 30enne a bordo di una vettura parcheggiata, mentre tentavano di farla partire armeggiando nel vano dei contatti elettrici. Sul sedile posteriore vi era uno spadino, attrezzo verosimilmente utilizzato per forzare la portiera del mezzo. Contattato dagli operatori, il proprietario ha dichiarato di essere partito per l’estero un paio di settimane prima e di aver lasciato l’auto regolarmente parcheggiata e chiusa.

I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

