Ancora violenza in piazza Santa Fede, l’associazione dei cittadini: «Urgono pattuglie dinamiche di Polizia e Carabinieri»

Mercoledì l’ennesimo fatto di sangue, successo poco prima dalle 20 è rimasta una pozza enorme sulla piazza, quella che vedete nella foto. Christian Spadarotto, presidente dell’Associazione Via del Campo e Carruggi: «Non si tratta di militarizzare, ma di correre ai ripari per una situazione palesemente insostenibile»

È successo la sera di mercoledì 2 febbraio in piazza Santa Fede, all’inizio di via Pré, davanti a Porta dei Vacca, a pochi metri da Porto Antico e Museo del mare, direttamente sulla trafficata via delle Fontane dove a quell’ora, le 20, transitano molte auto e mezzi pubblici. A raccontare cosa è successo è una ragazza che stava tornando a casa, ma è stata assalita dalla paura e si è riparata dietro ai ponteggi del restauro della porta. C’era un ragazzo a terra, ferito, spiega, aggiungendo che non s’è mossa fino a quando non sono arrivate l’ambulanza e le forze dell’Ordine. La chiazza di sangue, invece, è rimasta lì, a testimoniare l’ennesima violenza avvenuta non di notte ma di sera, sotto le finestre della gente, all’ora in cui i lavoratori tornano a casa. Succede anche di giorno, sotto gli occhi dei residenti e dei turisti.

«Continuiamo a denunciare pubblicamente una situazione inaccettabile e vergognosa, evidente a tutti – dice Spadarotto -. Perché non si interviene immediatamente? Cosa si sta aspettando? È giunto il momento di considerare la questione in altro modo, senza se e senza ma».

La prima idea, d’istinto, è stata quella di chiedere un presidio fisso, ma poi è subentrata la consapevolezza che servirebbe solo a spingere certe frequentazioni in aree interne, dove la loro presenza sarebbe persino più pericolosa. Magari in piazza del Roso o nell’ex Ghetto. «Chiediamo, quindi, dei pattuglioni di Polizia e Carabinieri con operatività specifica mirata alla prevenzione proprio a seguito degli avvenimenti che si stanno susseguendo. Non chiediamo di militarizzare il centro storico, ma di fare una operazione di contenimento e prevenzione nella zona tra via della Commenda e piazza Fossatello, con le vie che si diramano da quelle principali. Quando accade è sotto gli occhi di chiunque passi, è sotto gli occhi di tutti. È un duplice danno sia per gli abitanti sia l’immagine turistica della città. Non si può continuare a far finta di non vedere e a non intervenire in maniera efficace e risolutiva».

