Termineranno solo venerdì sera i divieti di transito “a sorpresa” nel centro storico

Nessuno era stato avvertito, compreso il Municipio (che lo ha scoperto per le proteste dei cittadini) e il 24 gennaio erano arrivate le transenne e le modifiche al traffico, con istituzione di doppi sensi di marcia. A testimonianza dello scollamento tra gli uffici centrali del Comune e il territorio, a danno di cittadini e commercianti. Esiste un assessorato al Centro Storico che né si è degnato di segnalare la cosa ad abitanti e negozianti, né ha avvertito il Municipio perché lo potesse fare al suo posto

È così che si sente il centro storico, abbandonato, privo di interlocuzione con la macchina comunale, anche quando gli interventi riguardano migliorie auspicate e necessarie. È per questo, oltre che per mettere in rete gli interventi degli altri assessorati, che esisterebbe l’assessorato al Centro Storico, retto da Paola Bordilli. Che invece ha tenuto per sé l’avvio dei lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in via di Scurreria, lavori che hanno imposto il ridimensionamento degli spazi adibiti alla sosta dei veicoli nonché la temporanea modifica del transito veicolare in alcune vie adiacenti ad essa. Dodici giorni di disagi (in periodo di saldi) di cui la gente della zona avrebbe voluto essere avvertita. A causa del Covid e della crisi le aziende sono in difficoltà e di altri handicap non avrebbero proprio bisogno. Eppure sarebbe stato facile comunicare, spiegare perché, spiegare cosa sarebbe cambiato. Purtroppo è un metodo, quello della mancata comunicazione, che il centro storico sta patendo molto. Esterrefatto era rimasto anche il presidente del Municipio Andrea Carratù che, come fronte esposto dell’amministrazione, aveva ricevuto una granaiuola di proteste inviperite da parte dei cittadini senza nemmeno essere informato lui stesso.

Ecco quali sono i divieti previsti

dal giorno 24.01.2022 al giorno 04.03.2022, nelle sottostanti strade sono temporaneamente istituiti i seguenti provvedimenti:

1) via di Scurreria è istituito il divieto di transito veicolare nella fascia oraria dalle ore 00:00 alle ore 24:00 nel tratto dove questa confluisce nella piazza Campetto;

2) piazza Campetto divieto di sosta su ambo i lati nel tratto compreso tra la fontana (civico 4) e via Scurreria;

3) via degli Orefici è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione disciplinato a senso unico alternato, regolamentato da movieri con orario 08:00-13:00 e da impianto semaforico nelle

restanti ore;

4) via al Ponte Reale è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione disciplinato a senso unico alternato, regolamentato da movieri con orario 08:00-13:00 e da impianto semaforico nelle restanti ore;

5) via Frate Oliverio è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione disciplinato a senso unico alternato, regolamentato da movieri con orario 08:00-13:00 e da impianto semaforico nelle restanti ore, contestualmente è altresì temporaneamente istituito il divieto di transito ai veicoli aventi una larghezza superiore a m 2,00;

6) via San Pietro della Porta i veicoli che percorrono tale tratto di strada, giunti all’intersezione con piazza Banchi, successivamente all’immissione in quest’ultima, hanno l’obbligo della direzione a sinistra (mare)

