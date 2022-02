Anche Candreva sanzionato dalla Polizia locale per non aver dato la precedenza ai pedoni sulle strisce

Il centrocampista/attaccante della Sampdoria ci rimette 167, 90 euro (116,90 se pagherà entro 5 giorni) e 8 punti della patente. È successo alle 9:40 di stamattina in via Brigata Liguria all’altezza dell’incrocio con via Ippolito d’Aste

Il calciatore conduceva un motociclo BMW con a bordo la compagna Allegra, in via Brigata Liguria, quando gli operatori del reparto Pronto intervento della Polizia locale, in borghese proprio per il servizio organizzato dal Corpo per verificare il rispetto della regola del Codice della strada dopo la morte di un pedone falciato da uno scooter a San Fruttuoso, lo hanno visto omettere la precedenza a un pedone che stava attraversando da sinistra verso destra sulle strisce pedonali. Il mezzo della PL ha seguito il motoveicolo condotto da Candreva fino a via Fischi, dove il personale del reparto Pronto Intervento è riuscito a fermarlo in sicurezza. È stato sanzionato anche perché non aveva con sé la carta di circolazione del veicolo che conduceva, che dovrà portare in visione nei termini di legge. Questa sanzione è di 29,40 euro.

Al momento in cui è stato fermato, è nata una discussione con gli agenti davanti ai molti passanti che a quell’ora affollano la via del centro, che lo hanno sentito dichiarare di non aver mancato di rispettare la precedenza.

Con gli 8 punti detratti oggi per omessa precedenza ai pedoni, Candreva ha azzerato i punti sulla patente.

Le sanzioni che in questi giorni fanno tanto discutere (quanto dovrebbe, invece, far discutere la recente morte del ventiduenne a San Fruttuoso e i tanti incidenti gravi accaduti per il mancato rispetto delle strisce pedonali) sono legate all’aggiornamento, nel novembre 2021, dell’articolo del Codice della strada, legge nazionale, che stabilisce ora che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. Anche conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio.

In molti stati europei era così già da molto tempo.

