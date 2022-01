Covid, la fiera di Sant’Agata spostata al 10 aprile

L’appuntamento è, normalmente, per la prima domenica di febbraio. In questi giorni, però, siamo in piena quarta ondata e, come lo scorso anno, si è reso necessario differirla

Lo scorso anno fu spostata a ottobre, questa volta la previsione del Comune (salvo colpi di coda del virus) è quella di farla slittare di due mesi. Nella tradizionale fiera di San Fruttuoso, nata come fiera del bestiame, delle piante, del pentolame e del ferro battuto, evitare gli assembramenti è praticamente impossibile (chi ci è stato negli anni passati lo sa), così come controllare che tutti portino la mascherina correttamente. Impossibile pensarla per domenica 6 febbraio quando in questi giorni abbiamo toccato l’apice del contagio. Inevitabile, quindi, il differimento. L’assessorato al Commercio ha voluto essere ottimista e spostare la data ai primi di aprile quando, però, lo scorso anno, il contagio ruggiva ancora forte. Non possiamo che attendere l’evoluzione della pandemia per capire come andrà.

