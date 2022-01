Servizio civile, 12 posti disponibili presso la Croce Bianca Genovese

Per giovani tra i 18 e i 28 anni. Il bando scade il 26 gennaio

Il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando per la selezione di 56.205 giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia ed all’estero.

In Liguria saranno 447 i posti disponibili suddivisi fra 85 sedi di pubbliche assistenze Anpas. L’impegno sarà pari a 25 ore settimanali con un rimborso di 444 € mensili.

Ragazzi e ragazze possono presentare domanda entro le ore 14,00 del 26 gennaio 2022 esclusivamente nella modalità on line (link in fondo al post). La Croce Bianca Genovese avrà a disposizione 12 posti (quota più alta della Liguria insieme ad altre 2 consorelle).

Potranno presentare domanda i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

IMPORTANTE: L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente tramite credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID (o previa richiesta di apposite credenziali al dipartimento per i cittadini europei ed extra europei)

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Leggi il testo completo del bando: https://www.politichegiovanili.gov.it/media/lg2nbb0u/bando-ordinario_2021_13dic2021-signed.pdf

Leggi l’estratto del progetto Liguria: https://www.anpas.org/Allegati/Servizio-Civile/prg_finanziati/LIG_PRG_Sentiti_al_Sicuro

Per presentare la tua candidatura presso la Croce Bianca Genovese clicca qui e cerca nell’elenco la nostra Pubblica Assistenza: https://domandaonline.serviziocivile.it/?CodiceProgetto=PTCSU0005721013883NMXX

