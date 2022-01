Peste Suina, Toti: «Entro 36 ore un quadro di riferimento per i comuni». Saranno esclusi i parchi cintati

Il presidente della Regione: «Emetteremo un’interpretazioni delle parti meno intellegibili dell’ordinanze ministeriali che, però, non si discosterà da questa. Pensiamo che possano essere esclusi, ad esempio, i Parchi di Nervi e i parchi recintati, ma non quelli non recintati fuori dai centri urbani. Sarà una sorta di “faq” che non si potrà discostare dalla linee guida ministeriali». Per censire la reale incidenza della malattia sul territorio ci vorrà almeno un mese. Sarà poi elaborato dal ministero un piano di abbattimento. Per quanto riguarda i “cinghiali urbani”, ha spiegato Toti, si useranno le gabbie per la cattura già esistenti per le zone dove è interdetto l’uso del fucile

Toti ha spiegato che per la peste suina non esistono né cura né vaccino e le regole europee che tutelano il mercato «ci costringerebbero ad azioni impattanti sulla filiera della carne suina nel nostro paese, un mercato da 6 milioni di euro».

A seguito del ritrovamento delle prime carcasse è stata, quindi, emessa un’ordinanza ministeriale «improntata ai temi di massima prudenza, circoscrivendo un territorio anche più grande di quello realmente interessato – ha spiegato Toti -. Ora parte la ricognizione delle carcasse su tutti i territori per evitare che il virus venga portato dall’uomo su territori dove la concentrazione degli allevamenti e più alta. Chi, andando nel bosco, viene a contatto diretto con il virus (semplicemente camminando n. d. r.) può trasportarlo in un’altra città dove possono venire contaminate le scarpe e i vestiti di un altro soggetto, fino a quando qualcuno, incidentalmente, potrebbe portarli in un allevamento». Con le conseguenze che sono note: la morte di tutti gli animali.



«L’ordinanza dei ministeri è oltremodo prudenziale – ha aggiunto il presidente della Regione spiegando che sono previste modifiche nazionali in interlocuzione con le Regioni, Piemonte e Liguria.

«Credo che entro un paio di settimane, anche alla luce di quello che accadrà nella ricognizione delle carcasse per appurare l’estensione della pandemia di peste suina – ha spiegato il presidente della Regione – l’ordinanza si delineerà sia in termini perimetrali sia in quelli delle regole. Siccome non si possono aspettare 3 settimane, la Regione, entro 36 ore, emetterà un provvedimento esplicativo per i sindaci dei comuni liguri coinvolti. È bene chiarire che un’ordinanza regionale non può superare un’ordinanza ministeriale, a sua volta basata su regolamenti europei». L’ordinanza regionale permetterà ai sindaci di conoscere quali sono gli spazi frequentabili già alla luce della presente stesura dell’ordinanza e quelli che devono restare interdetti. In attesa della modifica nazionale dell’ordinanza ministeriale che prevedrà anche il piano di abbattimento selettivo dei capi.

È piuttosto facile prevedere che saranno sdoganati i parchi di Nervi e gli altri parchi urbani (come Villa Croce) e non il Peralto, l’Acquedotto storico e la parte boschiva del parco Villa Duchessa di Galliera, non recintata, spesso oggetto di danni da parte dei cinghiali. Villa Pallavicini sarà comunque chiusa fino alla metà di febbraio per lavori.

«Occorrerà pensare a una serie di risarcimenti e deroghe – quelle per l’agricoltura sono già contenute nell’ordinanza – ha spiegato Toti -. Ad esempio quelle da dedicare alla silvicultura da interdire oggi ma recuperare a giugno allungando il periodo in cui è concesso il taglio. Rimborsi devono essere previsti rimborsi nel piano di abbattimento selettivo capi contagiati allevamenti. Il Governo ha dato la sua disponibilità. È già stata coinvolta per questo la Camera di Commercio. Il quadro esatto della diffusione si saprà da qua a un mese, il tempo necessario per andare a cercare le carcasse sui monti in un territorio vasto».

Toti ha anche ricordato che ignorare l’ordinanza del ministero è un reato penale.

