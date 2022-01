A 4 anni dalla petizione per la chiusura, il sottopasso di Pegli sempre più disastrato

A lanciare raccolta firme era stato Giovanni Taras, che ora rilancia: «Sempre più insicuro sotto tutti i punti di vista e non si sono visti né gli stanziamenti né il semaforo per l’attraversamento a raso che erano stati promessi»

La situazione del sottopasso 4 anni fa

Moltissimi cittadini avevano firmato per la chiusura del sottopasso di piazza Porticciolo: inaccessibile ai disabili, faticoso per gli anziani e per chi ha problemi di deambulazione, oltre che per chi spinge una carrozzina per bambini. E sempre più degradato: ormai l’intonaco sta cadendo a pezzi. La coloritura delle pareti era stata fatta (erano imbrattate di di scritte di ogni genere), ma ora cade l’intonaco dal cemento armato della volta, tanto che è stato provvisoriamente chiuso con i nastri bianchi e rossi.

Le foto della situazione attuale del sottopasso sono di Giovanni Taras

La gente, poi, ha paura a passarci perché è spesso ricovero di senza fissa dimora che si riparano dal freddo e dalla pioggia: in zona è la soluzione più “alla portata”. Queste persone, però, quando piove rischiano perché si tratta di un sottopasso allagabile, come dimostra l’installazione dei segnalatori all’ingresso.

L’alternativa sarebbe un attraversamento pedonale a raso, rigorosamente regolato da un semaforo, che vada a “ufficializzare” quello che già succede nel rischio: le persone passano dall’isola della fermata bus all’ombra della statua di Garibaldi al marciapiede opposto correndo per evitare le auto che arrivano in entrambi i sensi. Questo accade di giorno come di notte.

Negli anni scorsi, più precisamente nel 2018, l’abolizione del sottopasso era sbarcata anche nel consiglio del Municipio Ponente ad opera della consigliera totiana Fulvia Musso che aveva presentato una mozione che, però, non era stata approvata.

