Tenta il furto in un’officina ma viene scoperto e arrestato

Il commissariato di Sestri Ponente è intervenuto alle 23:30 in corso Perrone su segnalazione. Il ladro ventottenne stava uscendo dalla finestra

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 28enne per il reato di tentato furto aggravato.

Ieri sera personale del Commissariato Sestri è intervenuto in Corso Perrone a seguito della segnalazione di furto in un’officina. All’arrivo degli agenti la porta d’ingresso del magazzino era leggermente aperta e i poliziotti, dopo aver verificato che all’interno non ci fosse nessuno, hanno proceduto al controllo della zona circostante e hanno visto uscire dalla finestra degli uffici dell’officina, che si trova nelle immediate vicinanze del magazzino, un soggetto che tentava la fuga.

Prontamente bloccato l’uomo non aveva avuto il tempo di asportare nulla ma aveva danneggiato le porte di accesso ai locali presumibilmente con un attrezzo metallico che gli è stato rinvenuto addosso.

Il 28enne sarà processato questa mattina con rito per direttissima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...