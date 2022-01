Minori non accompagnati: a Genova sono 285. Tursi migliora l’accoglienza

L’Amministrazione comunale intende farsi carico di tutti, levandoli dagli alberghi (dove oggi ne restano solo 45) e affidandoli a comunità dove possano essere meglio seguiti, accogliendo la richiesta di aumentare la diaria da 63 a 75 euro. È molto importante non lasciare i minori a se stessi negli hotel e accompagnarli in un percorso di integrazione che ad oggi presenta diverse falle

Sono 285 i minori non accompagnati attualmente presenti sul territorio comunale di Genova, 102 in più rispetto ai 183 posti previsti nel programma Sai-Sistema accoglienza e integrazione minori del ministero dell’Interno. Per fare fronte alla crescita delle presenze dei minori non accompagnati registrata nel 2021 – 441 rispetto ai 188 del 2020 – il Comune di Genova ha preso a carico il totale dei 102 minori non accompagnati esclusi dal programma Sai, implementando il numero dei minori accolti in strutture dedicate e riducendo progressivamente il ricorso alle strutture alberghiere: a novembre 2021 i minori in albergo erano 92 aumentati a dicembre di 10 unità. Degli attuali 102, 57 sono accolti in struttura: dei 45 oggi in albergo è previsto il completamento di collocazione in struttura entro fine mese. Dopo un confronto con le associazioni del terzo settore per l’accoglienza dei minori non accompagnati, la giunta ne ha accolto la richiesta di implementarne la quota pro capite giornaliera da 63 a 75 euro per minore per garantire una gestione mirata ed efficace dell’emergenza. Inoltre, la giunta ha deciso di richiedere al ministro dell’Interno Lamorgese l’aumento di 100 posti nel Sai minori previsti per il Comune di Genova per la totale presa a carico da parte del Sistema governativo di tutti i minori non accompagni presenti nel territorio comunale genovese.

È fondamentale seguire e aiutare i minori a integrarsi, perché non siano facile preda della criminalità che li userebbe (e qualcuna già lo usa) come pusher o come manovale di microcriminalità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...