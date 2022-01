Tetto a fuoco a Savignone a causa del surriscaldamento della canna fumaria

L’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di salvare l’edificio e buona parte dello stesso tetto

Questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Busalla, con l’appoggio di una squadra da Genova, sono intervenuti a Savignone, in via Garrè, per l’incendio di un tetto. Questo, presumibilmente partito a causa del surriscaldamento della canna fumaria, ha coinvolto circa 20 metri quadrati. Difficile l’accesso per i Vigili del fuoco a causa della strada stretta. L’intervento ha permesso di salvare una buona porzione di copertura. Nessun ferito.







Mi piace: Mi piace Caricamento...